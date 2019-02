Vzhod Kanade zasnežilo z juga

Ottawa, 14. februarja - Vzhodni in najbolj poseljeni del Kanade je v torek in sredo zajelo snežno neurje, ki je prišlo iz ZDA, in povzročilo precej preglavic. Na kanadskih letališčih so odpovedovali polete, oblasti so zapirale šole, komunalni delavci so delali nadure, otroci pa so uživali v kepanju in drsanju ob nepričakovanih šole prostih dnevih.