Newyorške borze končale v zelenem

New York, 13. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Vlagatelji so po mnenju borznih analitikov z odobravanjem sprejeli pozitivne signale glede trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. K rasti indeksov so pripomogle tudi višje cene nafte.