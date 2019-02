Nasa uradno ugasnila misijo roverja Opportunity na Marsu

Pasadena, 13. februarja - Ameriška vesoljska agencija Nasa je v torek izgubila stik z roverjem Opportunity, ki je namesto predvidenih treh mesecev površino Marsa raziskoval kar celih 15 let. Junija lani pa ga je zajelo hudo peščeno neurje in je ugasnil. Nasa je skušala navezati stik vse do torka, a neuspešno.