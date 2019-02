Ljubljana, 14. februarja - Romantiki bodo danes lahko prišli na svoj račun. Valentinovo, 14. februar, jim nudi obilo priložnosti za to. Številni iz srednje in starejše generacije sicer še vedno dvomijo o njegovi iskrenosti in ga razumejo predvsem kot potrošniški praznik in uvoz iz Amerike. Mladi pa se ne obremenjujejo s takšnimi razmišljanji, saj ga poznajo od majhnih nog.