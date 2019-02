V SD ne sprejemajo opravičila Tajanija in ga še naprej pozivajo k odstopu

Ljubljana, 13. februarja - V SD ne sprejemajo današnjega opravičila predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija glede njegovih spornih izjav na nedeljski slovesnosti v Bazovici in ga še naprej pozivajo k odstopu. Današnje opravičilo je "zgolj poceni spin" slovenskih in hrvaških evropskih poslancev iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP), so ocenili v stranki.