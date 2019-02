Pleško bo poskušal ACH popeljati do prve zmage

Ljubljana, 13. februarja - Slovenski odbojkarski prvaki, odbojkarji ACH Volleyja, so po štirih krogih lige prvakov še brez zmage, edino točko so osvojili v Tivoliju proti favoritu skupine C, Zenitu iz St. Peterburga. To je bila doslej tudi edina domača tekma oranžnih zmajev, do konca jih v hramu slovenskega športa čakata še dve, prva v četrtek proti nemškemu Friedricshafnu.