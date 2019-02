Na gorenjski avtocesti tovorno vozilo trčilo v ograjo

Naklo, 13. februarja - Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med priključkoma Podtabor in Naklo, promet je sproščen. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je voznik tovornega vozila trčil v odbojno ograjo zaradi bolezenskega stanja in se je lažje poškodoval. Odpeljali so ga na zdravljenje.