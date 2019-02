GEN-I Volley v polfinalu pokala challenge

Nova Gorica, 13. februarja - Odbojkarice novogoriškega GEN-I Volleyja so dosegle svoj največji uspeh v zgodovini kluba. Uvrstile so se v polfinale pokala challenge, potem ko so v povratni tekmi s 3:0 (18, 14, 20) premagali švicarsko ekipo Kanti Schaffhausen. Novogoričanke so zmagale že na prvi tekmi v Švici, takrat s 3:1.