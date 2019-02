Evropski poslanci za financiranje raziskav o uporabi medicinske konoplje

Strasbourg, 16. februarja - Evropski parlament je ta teden pozval Evropsko komisijo in države članice k oblikovanju jasne definicije medicinske konoplje. V resoluciji, ki so jo sprejeli v sredo, so se evropski poslanci tudi zavzeli za preprečevanje zlorabe marihuane in financiranje raziskav o terapevtskih učinkih konoplje.