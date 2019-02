V Nemčiji in Franciji beležijo porast antisemitizma

Berlin/Pariz, 13. februarja - V Nemčiji so lani zabeležili 1646 kaznivih dejanj, uperjenih proti pripadnikom judovske skupnosti, kar je več kot leta 2017, ko so jih zabeležili 1504. Število antisemitskih kaznivih dejanj se povečuje tudi v Franciji, kjer se je med letoma 2017 in 2018 povečalo s 311 na 541.