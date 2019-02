Šarec: Evropske volitve nova priložnost, da pokažemo, kaj znamo

Ljubljana, 13. februarja - V LMŠ so danes sporočili, da so se odločili za samostojen nastop na evropskih volitvah. "Volitve pred nami so nova priložnost, da pokažemo, kaj zmoremo in znamo," je ob tem poudaril predsednik LMŠ Marjan Šarec. Kandidatov za evropske poslance v stranki danes še niso predstavili, a so s tem končane ideje o skupni evropski listi LMŠ, SMC in SAB.