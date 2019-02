Gorenjska avtocesta zaradi nesreče zaprta med priključkoma Podtabor in Naklo proti Ljubljani

Naklo, 13. februarja - Gorenjska avtocesta je med Podtaborom in Naklim v smeri Ljubljane zaprta zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil in kombijev naj se iz prometa izključijo na priključku Podbrezje. Vozniki tovornih vozil naj ne zapuščajo avtoceste, zanje ni primernega obvoza, so sporočili s Policijske uprave Kranj.