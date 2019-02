EBRD z novimi prioritetami za Slovenijo do leta 2024

Ljubljana, 13. februarja - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je sprejela novo strategijo za Slovenijo za obdobje 2019-2024. Strateški prioriteti sta krepitev konkurenčnosti in dobrega upravljanja s spodbujanjem privatizacije ob uvajanju instrumentov za podporo zasebnim podjetjem ter prehod v zeleno gospodarstvo s podporo zelenim tehnologijam, so sporočili.