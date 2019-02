Kriza v puljskem Uljaniku prizadela tudi ladjedelniške mačke

Zagreb/Pulj, 14. februarja - Največja hrvaška ladjedelnica Uljanik v Pulju se že mesece sooča s krizo, med katero so delavci prejemali le minimalno plačo, mnogi pa so poiskali nove službe. Preostali zaposleni pa so zaprosili hrvaško javnost za dodatno pomoč, a ne zase, temveč za reševanje približno 200 mačk, ki živijo na območju ladjedelnice.