LMŠ na evropske volitve samostojno, Cerar in Bratuškova za skupni nastop SMC in SAB

Ljubljana, 13. februarja - V stranki LMŠ so se odločili, da bodo na prihajajočih volitvah v Evropski parlament nastopili samostojno, sta po današnjem sestanku vodstev strank sporočila predsednik SMC Miro Cerar in predsednica SAB Alenka Bratušek. Onadva pa bosta organom svojih strank predlagala, da oblikujejo skupno listo strank SMC in SAB.