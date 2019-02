V Nemčiji aretirali dva nekdanja sirska obveščevalca

Berlin, 13. februarja - V Nemčiji so v torek aretirali dva domnevna nekdanja člana sirske obveščevalne službe, ki ju obtožujejo mučenja in zločinov proti človeštvu v Siriji. V sodelovanju s francoskimi oblastmi pa so v torek v Franciji aretirali še enega nekdanjega uslužbenca sirske tajne službe, je danes sporočilo nemško tožilstvo.