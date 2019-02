Hrvaški zdravilec stopil pred novogoriškega sodnika

Nova Gorica, 13. februarja - Na novogoriškem okrožnem sodišču je nekaj let po tistem, ko so razkrili sporna ravnanja doktorja Oskarja, kot so imenovali 62-letnega Hrvata Franja Keleminovića, danes potekal predobravnavni narok. Obtoženi naj bi za večje vsote denarja zdravil več ljudi, obtožnica pa ga bremeni mazaštva in oderuštva. Keleminović krivde ni priznal.