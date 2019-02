Verouk v vrtcih in šolah ni v nasprotju s hrvaško ustavo

Zagreb, 13. februarja - Hrvaško ustavno sodišče je zavrnilo predlog za oceno ustavnosti zakona o pravnem položaju verskih skupnosti, ki sta jo leta 2010 zaradi verouka v vrtcih in šolah zahtevala dva hrvaška državljana. Sodišče je odločilo, da država in Cerkev nista "absolutno ločeni" ter da verouk v vrtcih in šolah ni v nasprotju z ustavo.