V sklopu Ustvarjalne izmenjave v MAO o tudi prihodnosti poklica arhitekta

Ljubljana, 13. februarja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) se je danes začela tridnevna Ustvarjalna izmenjava platforme Future Architecture. Na popoldanskem dogodku se predstavljajo biroji, ki so bili po besedah vodje platforme in direktorja MAO Matevža Čelika "še do včeraj vzhajajoče zvezde, danes pa so uspešni biroji, ki se lotevajo velikih nalog".