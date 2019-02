Ljubljana, 13. februarja - Na Ljubljanski borzi je indeks izgubil 0,23 odstotka in se oblikoval pri 831,34 točke. Vlagatelji so opravili za 2,7 milijona evrov prometa, pri čemer so bile z 1,8 milijona evrov poslov najprometnejše delnice Krke. Večina delnic iz prve kotacije se je pocenila.