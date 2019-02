Za 117 inovativnih študentskih projektov razdeljenih 1,9 milijona evrov

Ljubljana, 13. februarja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes objavil rezultate tretjega javnega razpisa, namenjenega študentskim inovativnim projektom za družbeno korist med leti 2016 in 2020 v tem študijskem letu. Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, so med 117 projektov razdelili več kot 1,9 milijona evrov.