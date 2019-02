Nekdanjemu direktorju RRA Mura Danilu Krapcu leto dni pogojne zaporne kazni

Murska Sobota, 13. februarja - Nekdanjemu direktorju Regionalne razvojne agencije Mura Danilu Krapcu so danes na Okrožnem sodišču v Murski Soboti izrekli leto dni pogojne zaporne kazni s triletno preizkusno dobo in 5400 evrov denarne kazni zaradi nenamenske porabe sredstev, oproščen pa je očitkov o zlorabi položaja in preslepitve pri uporabi posojila. Sodba še ni pravnomočna.