Na temnem spletu se je pojavilo več milijonov ukradenih računov

London, 13. februarja - Na temnem spletu so se na prodaj pojavile podrobnosti o okoli 617 milijonih ukradenih spletnih računih, ki so jih hekerji pridobili z vdorom v 16 spletnih strani. Prodajalec na spletni tržnici Dream Market za bazo podatkov zahteva do 20.000 dolarjev v kriptovaluti bitcoin, je v začetku tedna prvi poročal britanski portal Register.