Ministrstvo za zdravje zanika spreminjanje statusa bolnišnic

Ljubljana, 13. februarja - Na ministrstvu za zdravje so v današnjem sporočilu za javnost zanikali informacije, da naj bi nekatere bolnišnice iz regionalnih postale lokalne. "Bolnišnicam ne spreminjamo statusa," so poudarili in informacije označili za popolnoma neutemeljene, saj se sklicujejo na dokument Strategija intenzivne medicine v RS, ki je še vedno v fazi nastajanja.