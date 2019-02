Pri Mladinski knjigi pesniški zbirki Mihe Avanza in Lučke Jenčič

Ljubljana, 13. februarja - Založba Mladinska knjiga je izdala pesniški knjigi Mihe Avanza in Lučke Jenčič. Prvi se je z zbirko Rorschach vrnil na literarno sceno 40 let po tistem, ko je bil eden osrednjih protagonistov slovenske neoavantgarde. Lani preminula prevajalka je za življenja objavila nekaj pesmi v revijah in na radiu, zdaj so zbrane v zbirki Medena sled.