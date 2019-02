Znanih pet finalistov za nagrado Miesa van der Roheja 2019

Ljubljana, 13. februarja - Znanih je pet finalistov za nagrado Miesa van der Roheja 2019. To so projekt PC CARITAS v belgijskem mestu Melle, Avditorij in kongresni center v španski Plasencii, Skenderbegov trg v Tirani, Terasasta hiša v Berlinu in projekt Preobrazba 530 bivališč - Grand Parc Bordeaux v francoskem Bordeauxu. Finaliste bodo danes predstavili tudi v Ljubljani.