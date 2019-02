Primorske novice: Začetek sojenja za enega največjih verižnih trčenj na slovenskih cestah

Koper, 13. februarja - Na koprskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje za enega največjih verižnih trčenj na slovenskih cestah, ki se je zgodilo pred tremi leti na avtocesti med Razdrtim in Senožečami, poročajo Primorske novice. Tožilstvo je obtožilo tri voznike, dva krivde nista priznala in bo sledilo sojenje, eden pa je krivdo priznal in dobil pogojno kazen.