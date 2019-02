S projektoma brezplačne učne pomoči in sofinanciranja šolnin do višje izobrazbe odraslih

Ljubljana, 13. februarja - Izobraževanje ni proces, ki se konča z zaključkom šole, ampak proces, ki traja vse življenje, so poudarili na novinarski konferenci ministra Jerneja Pikala ter predstavnikov Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in javnega štipendijskega sklada. V ta namen so predstavili projekta brezplačne učne pomoči in sofinanciranja šolnin odraslim.