Za letošnjo Nobelovo nagrado za mir več kot 300 kandidatov

Oslo, 13. februarja - Za Nobelovo nagrado za mir so letos do izteka prijavnega roka konec januarja prejeli 304 nominacije, so v torek sporočili iz norveškega Nobelovega odbora. Med kandidati sta tudi makedonski premier Zoran Zaev in grški premier Aleksis Cipras, ki sta lani sklenila dogovor, s katerim sta rešila dolgoletni spor med državama o imenu Makedonije.