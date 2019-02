Na fakultetah na voljo 18.632, v srednjih šolah 23.702 vpisni mesti

Ljubljana, 13. februarja - Informativni dnevi, ki bodo v petek in soboto na srednjih šolah in fakultetah, bodo mladim v pomoč pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju. Za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe je za prihodnje študijsko leto na voljo 18.632 mest za redni in izredni študij. Na srednjih šolah pa sta predvideni 23.702 vpisni mesti.