Zaradi poplav v Avstraliji poginilo 500.000 glav živine

Townsville, 13. februarja - V hudih poplavah, ki so v zadnjih tednih prizadele severovzhod Avstralije, je v zvezni državi Queensland po ocenah oblasti poginilo 500.000 glav živine, kar predstavlja škodo v višini približno 300 milijonov avstralskih dolarjev (188 milijonov evrov). Živinorejci opozarjajo, da bo to povsem uničilo njihovo industrijo in da najhujše še prihaja.