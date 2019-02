Pianistka Martha Argerich častna članica dunajske Koncertne hiše

Dunaj, 14. februarja - Argentinska pianistka Martha Argerich je postala častna članica Dunajskega koncertnega združenja. V Koncertni hiši (Konzerthaus) je prvič nastopila leta 1959 in od takrat skupaj 19-krat. S tem se je znašla v krogu, ki vključuje imena, kot so Richard Strauss, Benjamin Britten, Leonard Bernstein in Olga Neuwirth, poroča nemška tiskovna agencija dpa.