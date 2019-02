Azijske borze z rastjo indeksov

Tokio, 13. februarja - Indeksi na azijskih borzah so se danes večinoma zvišali in sledili trendom z Wall Streeta, vlagatelji pa so osredotočeni predvsem na trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko. V Tokiu je Nikkei 225 pridobil 1,34 odstotka in se oblikoval pri 21.144,48 točke, kar je najvišja vrednost v dveh mesecih in pol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.