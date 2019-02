Bedene v Buenos Airesu izpadel v dvojicah

Buenos Aires, 13. februarja - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je na turnirju ATP v Buenos Airesu združil moči s Špancem Davidom Marrero-Santano in izpadel v osmini finala moških dvojic. Od slovensko-španskega para sta bila boljša Španca Albert Ramos-Vinolas in Jaume Munar s 7:6 (2), 3:6 in 11:9.