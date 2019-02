Tudi na Hrvaškem zasledili sporno meso s Poljske

Zagreb, 12. februarja - Sanitarna inšpekcija hrvaškega ministrstva za zdravstvo je potrdila, da so v treh gostinskih lokalih na Hrvaškem našli zdravstveno oporečni goveji kebab s Poljske, ki je prispel preko slovenskega trga, je danes poročala komercialna televizija RTL. Kot so dodali, so sporno meso pravočasno odstranili iz lokalov.