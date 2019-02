Policija v BiH ubila pobeglega morilca

Sarajevo, 12. februarja - Policija v Bosni in Hercegovini je danes sporočila, da je ubila pobeglega večkratnega morilca Edina Gačića, ki so ga minuli konec tedna iskali v eni največjih akcij v zgodovini neodvisne države. Ubit je bil v strelskem obračunu s policijo v gozdu zahodno od Sarajeva, so pojasnili.