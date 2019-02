Istanbul, 12. februarja - S tekmo med Fenerbahcejem in Zenitom St. Peterburgom so se začeli izločili boji nogometne evropske lige. Zmage v prvi tekmi šestnajstine finala so se veselil Turki, ti so slavili z 1:0, z golom Islama Slimanija v 21. minuti. Mihe Zajca ni bilo kadru Fenerbahceja.