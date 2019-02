V Kataloniji protesti v podporo obdolženim zaradi referenduma o neodvisnosti

Barcelona, 12. februarja - Več tisoč oseb se je danes zbralo na ulicah katalonskih mest na protestu v podporo 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem Katalonije, ki so jim danes začeli soditi zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve te pokrajine od Španije. Največ ljudi se je zbralo v Barceloni, kjer so med udeleženci tudi številni podporniki neodvisnosti.