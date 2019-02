Leben na Finskem napovedal ambiciozne cilje Slovenije pri krožnem gospodarstvu

Ljubljana, 12. februarja - Minister za okolje in prostor Jure Leben je na neformalnem sestanku več evropskih ministrov na Finskem poudaril pomen krožnega gospodarstva pri preoblikovanju EU v konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Slovenija želi biti po njegovih besedah v svojih ciljih ambiciozna, saj bodo sicer potrebne spremembe prepočasne.