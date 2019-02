SD s peticijo za odstop Tajanija

Ljubljana, 12. februarja - Socialni demokrati (SD) so danes zagnali mednarodno peticijo, s katero po spornih izjavah v Bazovici pozivajo predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija k odstopu. Podpisniki peticije med drugim zahtevajo, da se do nedeljskih izjav Tajanija opredelita tudi Evropski svet in Evropska komisija, so sporočili iz stranke.