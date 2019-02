Evropske borze z rastjo; nafta in evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 12. februarja - Evropske borze so današnje trgovanje končale z rastjo. Kot poročajo tuje agencije, so vlagatelji optimistični glede pogovorov med ZDA in Kitajsko in verjamejo, da nove eskalacije trgovinske vojne med največjima gospodarstvoma na svetu ne bo. Nafte se je podražila, evro pa v primerjavi z dolarjem zrasel.