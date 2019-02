Kasaška zveza ostro obsoja nezakonit zakol športnih konj

Ljubljana, 12. februarja - Kasaška zveza Slovenije (KZS) ostro obsoja in v celoti zavrača nezakonite zakole živali, naj si gre za kasaške konje ali katere koli druge živali. Ob tem so v sporočilu za javnost ostro zavrnili navedbe, da so nezakoniti zakoli "splošna praksa za odslužene kasaške konje".