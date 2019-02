V Kvarnerju se pripravljajo na izgradnjo najdaljše žičnice v Evropi

Zagreb/Reka, 16. februarja - Na Reki so podpisali pogodbo za izdelavo projekta gondolske žičnice, ki bo povezala obmorsko Medvejo pri Opatiji in vrh Vojak na Učki, najvišjem hribu v Istri in Kvarnerju. Do konca poletja naj bi za napravo pridobili gradbeno dovoljenje. Žičnica bo po načrtih dolga skoraj 4700 metrov, s tem pa naj bi bila Žičara Učka najdaljša v Evropi.