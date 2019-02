Župani Spodnjega Podravja načelno podprli kandidaturo za EPK 2025

Ptuj, 12. februarja - Župani občin Spodnjega Podravja so se na današnjem izrednem kolegiju, prvem v novem mandatu, med drugim seznanili z namero Mestne občine Ptuj, da se skupaj z drugimi občinami v regiji poda v bitko za naziv Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Projektu, ki sta ga predstavila Aleš Šteger in Mitja Čander, so izrekli načelno podporo.