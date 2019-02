Predor pod Rokavskim prelivom bo odprt tudi ob brexitu brez dogovora

Bruselj, 12. februarja - Evropska komisija je danes predstavila predlog za omilitev posledic brexita brez dogovora na železniški promet in povezljivost med EU in Otokom. Predpisi se nanašajo zlasti na predor pod Rokavskim prelivom in naj bi zagotovili veljavnost varnostnih dovoljenj za določene dele železniške infrastrukture za tri mesece, so sporočil iz Bruslja.