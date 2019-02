Zoper prejšnje vodstvo ljubljanske Opere vložena ovadba

Ljubljana, 12. februarja - Na okrožno državno tožilstvo je bila vložena ovadba zoper prejšnje vodstvo SNG Opera in balet Ljubljana. V ovadbi sta izpostavljena bivši ravnatelj Peter Sotošek Štular in vodja tehnične službe Edi Martinčić, ker naj bi, kot poroča današnji Dnevnik, kršila temeljne pravice delavcev po prvem in drugem odstavku 196. člena kazenskega zakonika.