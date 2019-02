Are, 12. februarja - Slovenski alpski smučarji Maruša Ferk, Ana Bucik, Jakob Špik in Tijan Marovt so ekipno paralelno tekmo na svetovnem prvenstvu v Areju končali v prvem krogu izločilnih bojev, v osmini finala. Izločili so jih Slovaki, ki so na zadnjem SP osvojili srebro.