V MAO danes začetek Ustvarjalne izmenjave 2019

Ljubljana, 13. februarja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) se danes začenja evropsko srečanje strokovnjakov in ljubiteljev arhitekture Ustvarjalna izmenjava 2019. Tridnevna prireditev bo omogočila povezovanje med ustvarjalci, občinstvom in stroko. Ob tej priložnosti bosta predstavnika Fundacije Mies van der Rohe predstavila pet finalistov EU Mies Award 2019.