Ljubljanska borza: Indeks nekoliko nad izhodiščem

Ljubljana, 12. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi malenkost zrasel, in sicer za 0,10 odstotka na 833,24 točke. Promet je dosegel 947.720 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, ki so trgovanje končale pri izhodiščni vrednosti. Z njimi je bilo opravljenih za 684.000 evrov poslov.