Evropski parlament podprl nadgradnjo mehanizma civilne zaščite

Strasbourg, 12. februarja - Evropski parlament je danes podprl nadgradnjo mehanizma civilne zaščite EU, ki je bil v letih 2017 in 2018 pogosto na preizkušnji v gozdnih požarih, nevihtah in poplavah. Cilj nove zakonodaje je pomagati državam članicam, da se hitreje in bolje odzovejo na naravne in druge nesreče, tako da bolj učinkovito razporedijo sredstva civilne zaščite.